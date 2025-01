RECEPÇÃO AMISTOSA

Novo lateral esquerdo do Vitória, Hugo revela contato de Lucas Esteves: ‘Me ofereceu ajuda’

Atleta está emprestado ao Leão pelo Botafogo até o final deste ano

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 14:37

Lateral Hugo foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Se Lucas Esteves dominou a lateral esquerda no último Campeonato Brasileiro, o destaque do Vitória ganhou um novo concorrente. Durante a manhã desta quinta-feira (9), mais dois reforços foram apresentados ao torcedor rubro-negro, entre eles o lateral Hugo. Emprestado pelo Botafogo até o final deste ano, o novo jogador comentou sobre a recepção no Leão e revelou que recebeu uma ligação do companheiro de posição durante as negociações.

“Ele falou comigo, me mandou mensagem me oferecendo ajuda aqui para o que eu precisasse. Acho bacana, vai ser uma dor de cabeça boa para o treinador, mas vai ser legal. Nós dois trabalhamos forte diariamente. O nosso intuito é ajudar o Vitória a crescer, tem muitas competições neste ano. Vai ter espaço para todo mundo jogar, mostrar seu potencial e quem vai definir quem vai jogar em cada posição é o Carpini”, revelou.

Hugo desembarca na Toca do Leão a pedido do técnico Thiago Carpini. O lateral de 23 anos foi revelado pelas categorias de base do Botafogo e estreou profissionalmente em 2020. No ano passado, o lateral viveu sua temporada com mais chances no time principal do clube carioca, com 40 jogos - sendo 27 como titular -, entre o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A. Marcou um gol e deu duas assistências.

Em 2024, o jogador disputou 33 partidas, anotou dois gols e deu sete assistências, além de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Contudo, Hugo perdeu espaço no decorrer da temporada, muito por conta dos reforços que o Botafogo trouxe durante o ano. Ele terminou apenas como a quarta opção do plantel, atrás de Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Apesar disso, fez nove duelos na Série A e 11 na competição continental.

O novo jogador do Leão é conhecido pelas suas características ofensivas, mas Hugo deixa claro que sua vocação defensiva também existe e trabalha diariamente para buscar o equilíbrio. “É claro que cada um tem seus pontos mais fortes, mas a gente trabalha diariamente para melhorar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Vamos cuidar durante toda a temporada para procurar sempre performar da melhor forma tanto ofensivamente quanto defensivamente”, disse.

“Sou um jogador de carregar a bola, jogar mais com ela, mas também tenho a característica defensiva. Se você olhar também os números dos jogos que joguei no ano passado, tenho muitas ações defensivas, como desarmes. Você tem que manter um equilíbrio, trabalhar em todas as partes do campo. Claro que tenho características mais ofensivas do que defensivas, mas eu não tiro essa parte defensiva que eu trabalho diariamente para poder potencializar características”, complementou.