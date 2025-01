CHEGOU

Vitória anuncia contratação de volante Val Soares para 2025

Novo reforço do Leão assinou vínculo até o fim de 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 13:14

Val Soares foi anunciado pelo Vitória Crédito: Divulgação/ EC Vitória

O volante Val Soares é o oitavo reforço a ser anunciado pelo Vitória para a temporada 2025. O anúncio do jogador ocorreu durante a manhã desta quarta-feira (8), através das redes sociais do Leão. Na publicação, o clube baiano informou que o jogador assinou um vínculo até o fim de 2025.

O jogador, que também atua como lateral direito, defendeu o Paysandu em 2024, emprestado pelo Marítimo, de Portugal. No Papão, ele disputou 37 jogos, 20 deles como titular, entre Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Marcou dois gols e deu duas assistências. Foi a primeira vez que Val atuou no estado, apesar de ser natural do município de Tailândia, no Pará.

No Brasil, Val Soares também acumula passagens por Internacional, Brasil de Pelotas, ABC, Botafogo-SP e Coritiba. No Coxa, ele teve um papel importante na campanha do acesso à Série A. Participou de 45 jogos, marcou quatro gols e anotou cinco assistências em 2021. No ano seguinte, o atleta iniciou como titular, mas caiu de produção, perdeu espaço e fez apenas 29 partidas, com duas assistências.