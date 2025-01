COPINHA

Vitória sai atrás, mas busca o empate nos acréscimos contra o Retrô na Copa São Paulo

João Vitor abriu o placar para os pernambucanos, enquanto Pedro Henrique foi o responsável pelo gol do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 17:07

Vitória empata com o Retrô-PE por 1x1 Crédito: Reprodução/SporTV

No segundo jogo do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Leão empatou com o Retrô-PE por 1x1 na tarde desta segunda-feira (6). João Vitor abriu o placar para os pernambucanos, enquanto Pedro Henrique foi o responsável pelo gol da equipe rubro-negra. Com um ponto somado, o clube baiano chega aos quatro e termina a rodada na 1ª colocação. No outro jogo da rodada, o São José-RS superou o Comercial-SP por 2x0.

O treinador Laelson Lopes foi a campo com Davi Barbosa no gol, Paulo e Pedro Henrique nas laterais e o trio de zaga foi formado por Jadson, Kauan Santos e Luis Filipe. O capitão Wanderson Papaterra, Henri e Gerson Neto formaram o meio de campo do Leão, enquanto Alexsandro e Diguinho fecharam o ataque.

O primeiro tempo da equipe rubro-negra foi marcado por um domínio do Leão da posse de bola e das ações ofensivas. O adversário abaixou as linhas e esperou o erro dos baianos para sair em contra-ataque com velocidade. A cautela pode ser explicada pela posição na tabela, já que uma derrota significaria a desclassificação do time a competição.

Mesmo com a posse e chegando ao ataque com frequência, os garotos da Fábrica de Talentos mostraram dificuldade em conseguir furar o bloqueio dos rivais e não traduziu a superioridade em gols. Durante a primeira etapa, o Retrô-PE também mostrou que poderia incomodar o rubro-negro. O clube pernambucano parou no goleiro Davi Barbosa.

Na segunda etapa, o Leão voltou menos atento e tomou um baque ao ver o adversário abrir o placar. Aos 21 minutos, o Retrô-PE cobrou bola parada. David Henry apareceu na área e tocou para João Vitor completar para o fundo da rede. O jogador, inclusive, é filho de Rivaldo - que estava no estádio o acompanhando.