FINAL DE SEMANA DE TRABALHO

Vitória treina neste domingo (5) em preparação para estreia no Campeonato Baiano

Leão volta a campo, pela primeira vez em 2025, no próximo sábado (11) contra o Barcelona de Ilhéus

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 18:06

Vitória treinou neste domingo (5) visando estreia no Baiano Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória deu prosseguimento à preparação visando a estreia no Campeonato Baiano neste domingo (5). O grupo um rubro-negro, formado pelos 23 jogadores que se reapresentaram na sexta-feira (3), teve mais um dia de trabalho em ritmo intenso no CT Manoel Pontes Tanajura. Os jogadores retomam as atividades nesta segunda-feira (6) em dois períodos.

No próximo sábado (11), o Leão inicia a temporada 2025 jogando contra o Barcelona de Ilhéus, às 16h, no Barradão. O adversário disputou a primeira fase da Pré-Copa do Nordeste e foi eliminado pelo CSA de Alagoas com a derrota por 1 a 0 em Maceió, no sábado passado.

O terceiro dia de treinamentos no CT começou com atividades de força rápida na academia de musculação. Posteriormente, no campo dois, o aquecimento foi com exercícios de rondo. Sob comando de Estephan Djian, o grupo realizou trabalhos com bola. Primeiro, posse posicional. Depois, posse para trabalhar compactação e reação pós perda da bola.