TRANSFERÊNCIAS

Vitória anuncia Claudinho, ex-Criciúma

O lateral chega ao rubro-negro em sua primeira experiência fora do clube que o revelou

Marina Branco

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 14:22

Anúncio de Claudinho pelo Vitória Crédito: Divulgação I EC Vitória

O Vitória anunciou a contratação de Claudinho, lateral do Criciúma, neste sábado (4). Em negócio de mais de 5 milhões de reais, o rubro-negro contratou o jogador de 24 anos com 60% dos direitos econômicos comprados junto ao Criciúma.

O leão da Barra poderá contar com Claudinho pelo menos até o final de 2027, quando seu vínculo com o novo clube se encerra. Com a chegada dele, são dois reforços para 2025 no Vitória.

Claudinho já está fazendo sua pré-temporada no Barradão desde ontem (3), participando do primeiro grupo de jogadores reapresentados para o Campeonato Baiano. O restante do elenco começará na próxima quarta-feira (8).

Quem é Claudinho

Revelado pelo Criciúma, Claudinho nasceu em Nova Veneza e começou no futebol profissional em 2021. Desde então, foi ganhando mais chances como titular, essencialmente quando Cláudio Tencati assumiu como técnico do rubro-negro.

Foram 152 partidas, 11 gols e 12 assistências pelo Criciúma, casa de onde sai pela primeira vez para ir para o Vitória. Esta será a segunda vez do jogador na Série A, já tendo disputado o torneio com o Tigre em 2024, quando fez 34 jogos, dois gols e três assistências.