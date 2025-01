16 ANOS

Meia do Vitória na Copinha assina primeiro contrato profissional com multa de R$ 300 milhões

O Vitória firmou o primeiro vínculo profissional com o meia Hiaguinho, de 16 anos, com uma multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) para negociações com clubes do exterior. A joia já atua na equipe sub-20 e assinou até o final de 2027. Hiaguinho é um dos 22 jogadores relacionados pelo treinador Laelson Lopes na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O meio-campista será o jogador mais jovem do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Presente no grupo oito, com sede em Cravinhos (SP), o Rubro-Negro tem estreia marcada para esta sexta-feira (3), às 15h, diante do São José-RS. A partida será transmitida pelo SporTV. Além do São José-RS, adversário da estreia, o Vitória ainda vai enfrentar Retrô-PE e Comercial-SP na primeira fase da Copinha.