CONFIRA A LISTA

Vitória se reapresenta no Barradão com retorno de Osvaldo e cinco reforços

Além do atacante, outros jogadores considerados titulares se apresentaram na Toca do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 13:53

Osvaldo se reapresentou nesta sexta-feira (3) junto ao restante do elenco Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória se reapresentou na manhã desta sexta-feira (30) para dar início à preparação para a disputa do Campeonato Baiano. Ao todo 23 jogadores fizeram parte da primeira sessão de treinos de 2025. A novidade ficou por conta da presença do atacante Osvaldo e de cinco dos novos reforços do Leão para a temporada. Após o café servido na concentração, os atletas iniciaram as avaliações físicas e médicas.

O atacante de 37 anos não joga desde o dia 1º de setembro, quando ficou 61 minutos em campo contra o Vasco, em partida válida pela 25ª rodada da Série A. Osvaldo foi afastado do restante da temporada passada após ser diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar, o que fez com que o jogador precisasse iniciar o tratamento com anticoagulante. Recuperado, o jogador será uma das lideranças da equipe nos primeiros jogos do Campeonato Baiano. Os demais atletas, como Matheuzinho e Wagner Leonardo, voltam ao Barradão na próxima quarta-feira (8).

Além do atacante, outros nomes que vestiram a camisa do Vitória no último Campeonato Brasileiro deram as caras no Barradão pela manhã e serão parte da espinha dorsal do clube já no dia 11, quando o Leão recebe o Barcelona de Ilhéus pela primeira rodada do Baianão, a partir das 16h. São eles, os zagueiros Edu e Caio Vinícius, os volantes Ricardo Ryller e Léo Naldi, os meias Pablo e Fábio Soares e os atacantes Gustavo Mosquito e Janderson. Além deles, Dionísio volta de empréstimo ao Brusque e compõe a lista.

Ao mesmo tempo em que o rubro-negro estreia na Copinha, alguns dos nomes mais conhecidos da base do Leão foram pedidos por Thiago Carpini e são ausência no plantel comandado pelo treinador Laelson Lopes na competição. Nomes como Luís Miguel, Lawan, Edenilson, Andrei, Riquelme e Emerson se apresentaram na Toca do Leão para reforçar o time. A tendência, inclusive, é de que Riquelme seja o titular na lateral esquerda até a volta de Lucas Esteves, já que é o único da posição disponível no momento.

Caras novas

Dentre os reforços acertados pelo Leão para a temporada, apenas Ronald, Thiaguinho, Claudinho, Zé Marcos e Bruno Xavier estiveram presentes na Toca do Leão. Os jogadores iniciaram a preparação e aguardam os nomes serem incluídos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para serem regularizados e estarem aptos a atuar com a camisa rubro-negra.

Com 24 anos, o lateral direito Claudinho é formado nas divisões de base do Criciúma. Na atual temporada, o atleta disputou 55 partidas, marcando cinco gols e contribuindo com seis assistências. O jogador defendeu o time catarinense em 152 partidas, com 11 gols e 12 assistências.

Outro que chega da equipe catarinense é o volante Ronald Lopes. Atuou 32 vezes pelo Tigre no ano passado, marcando um gol e contribuindo com duas assistências. Antes, também em 2024, ele passou pelo Mirassol, onde fez seis jogos e uma assistência. No ano passado, defendeu o Cuiabá em 32 partidas, com três gols e duas assistências.

Com a camisa do Juventude, Zé Marcos atuou em 74 partidas entre 2023 e 2024. Antes disso, passou por Criciúma, Avaí e Athletico-PR. O jogador de 26 anos tem sete gols e uma assistência na carreira.

“Xodós de Carpini”, Bruno Xavier e Thiaguinho já trabalharam com o técnico no Água Santa em 2023, no Santo André em 2022 e em 2021 no Inter de Limeira. Bruno Xavier pode atuar tanto como meia quanto como atacante de beirada, faixa onde teve mais minutos na equipe do Ituano durante a disputa da Série B. Na segunda divisão, o jogador de 28 anos marcou oito gols e contribuiu com duas assistências. Considerando toda a temporada, foram 13 participações diretas em gols, sendo nove marcados e quatro passes oferecidos.

Já Thiaguinho pode cumprir as funções de primeiro e segundo volante. O jogador entrou em campo sete vezes no Campeonato Brasileiro com a camisa do Juventude em 2024. No entanto, o volante não joga desde o dia 29 de setembro, quando a equipe alviverde empatou com o Red Bull Bragantino.

Confira a relação dos jogadores que se reapresentaram nesta sexta-feira (3):

Goleiros: Fintelman e Luis Eduardo

Zagueiros: Andrei, Caio Vinícius, Edu e Zé Marcos

Laterais: Claudinho, Emerson e Riquelme

Volantes: Dionísio, Edenilson, Naldi, Thiaguinho, Ronald e Ricardo Ryller

Meias: Pablo e Fábio Soares