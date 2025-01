COPA SÃO PAULO

Técnico do Vitória na Copinha, Laelson Lopes define estreia como primeira final na competição

Treinador rubro-negro vai comandar o time a partir das 15h, quando o Leão enfrenta o São José-RS

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 13:12

Laelson Lopes é o técnico do time Sub-20 do Vitória Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória começa sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (3), quando enfrenta o São José-RS no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos. O confronto, válido pela primeira rodada do grupo, começa às 15h e será transmitido pelo SporTV. O técnico do Leão na Copinha, Laelson Lopes, definiu a estreia como a primeira das finais que o time vai disputar no torneio.

“Temos que ver cada jogo como se se tratasse de uma final, é esse o clima. Já fizemos todo o trabalho aqui em São Paulo de aclimatação, aspectos táticos, direcionando para esse jogo do São José. A estreia é muito importante. Quando você estreia bem, a competição normalmente tem um caminhar mais tranquilo. Isso que a gente colocou para os atletas, esperamos que eles possam ter uma grande atuação e que a gente possa sair desse primeiro jogo com uma grande vitória”, iniciou em entrevista ao CORREIO.

A preparação da equipe para a competição contou com três amistosos no último mês. O Leão empatou por 1x1 com o Barcelona de Ilhéus, perdeu para o Atlético de Alagoinhas por 2x1 e empatou contra a Jacuipense por 1x1. Apesar de sair da bateria de jogos sem um resultado positivo, o comandante rubro-negro avalia o período como positivo.

"“A rotina de treino foi boa, nós tivemos praticamente um mês de preparação objetivando essa Copa São Paulo. Foi uma preparação muito boa, bem estruturada. Foram três amistosos que exigiram bastante dessa equipe e a gente está com expectativa muito boa de que ela possa ter uma grande performance”" Laelson Lopes Treinador do Vitória na Copa São Paulo

No grupo oito, o Vitória ainda vai enfrentar Comercial-SP e Retrô durante a primeira fase. Os dois primeiros colocados de cada um dos 32 grupos da competição avançam para o mata a mata. Para a competição, 22 jogadores foram relacionados. Os nomes mais conhecidos da geração, no entanto, serão ausência no plantel comandado pelo treinador Laelson Lopes. Nomes como Luís Miguel, Lawan, Edenilson, Andrei, Riquelme e Emerson se apresentam na Toca do Leão para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Baiano.

Apesar do elenco ter jogadores que já disputaram a competição de base, a maioria dos inscritos competem pela primeira vez na Copa São Paulo. O nervosismo é um dos fatores que pode transparecer na estreia. O conselho de Laelson é entrar concentrado nos jogos e, principalmente, se divertir. Para o treinador, a experiência adquirida na competição vai ser importante no amadurecimento dos jogadores.

“A maioria desses atletas vão estar participando pela primeira vez da Copinha. Alguns ainda com 16 anos. São jogadores que a gente tem uma expectativa muito grande de crescimento dentro do clube. O que a gente fala nessa hora é: treinem, estejam concentrados, procurem dar o seu máximo e divirtam-se. Não adianta a gente jogar uma pressão muito grande, porque são atletas ainda muito jovens, poucos com experiência na competição. É uma competição difícil porque tem uma faixa etária bem ampla, que vai dos 21 até os 16. Os mais novos acabam sentindo mais o nível de força, experiência, maturação, mas de qualquer forma eles estão bastante motivados e com o objetivo de fazer uma grande campanha nesta Copa São Paulo 2025”, explicou.

Para ficar de olho

Três jogadores foram citados pelo técnico Laelson Lopes como atletas que a comissão acredita que podem se destacar na competição, o goleiro Davi Barbosa, o lateral esquerdo Pedro Henrique e o volante Wanderson Papaterra. Os três atletas citados tiveram experiência no Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2024.

“O Davi já vem treinando com a equipe profissional e teve boas atuações no ano passado no Sub-20. É um atleta que tem boa perspectiva, goleiro com uma estatura muito boa, rápido, muito técnico e arrojado. Ano passado já participou [da Copinha] com apenas 17 anos. Temos uma expectativa muito grande que esse atleta”, disse.

“Outro atleta que eu destacaria é o Pedro Henrique, o lateral esquerdo que esteve também na última campanha. No Baiano Sub-20 fez três gols, participou também do Sub-23 e é um atleta que tem uma expectativa, porque o ano passado já foi titular, teve boas atuações, uma expectativa muito grande de que ele possa, mais uma vez, reeditar com boas atuações”.