SERVIÇO

Vitória terá unidades móveis do SAC e da Defensoria Pública no Barradão em janeiro

Serviços serão realizados no estacionamento do Barradão entre os dias 14 e 17 de janeiro

O Vitória anunciou que receberá unidades móveis do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e da Defensoria Pública no estacionamento do Barradão entre os dias 14 e 17 de janeiro.