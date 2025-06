MUNDIAL DE CLUBES

Auckland City x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo C, a partida será disputada no Geodis Park, em Nashville, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 12:00

Boca Juniors Crédito: Reprodução/Fifa

Auckland City e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (24 de junho), às 16h (de Brasília), no Geodis Park, em Nashville, Tennessee, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025. O duelo é decisivo para os argentinos, que ainda sonham com a classificação. >

Onde assistir Auckland City x Boca Juniors ao vivo

A partida entre Auckland City e Boca Juniors terá transmissão ao vivo por SporTV2 (TV fechada), CazéTV (YouTube/Disney+) e DAZN (streaming). >

Auckland City

O Auckland City já está eliminado da competição, após sofrer 16 gols em dois jogos. Mesmo assim, a equipe comandada por Paul Bosa se destaca por seu jogo limpo, não tendo recebido cartões amarelos até aqui. O atacante David Yoo é considerado o jogador mais habilidoso do elenco. >

Boca Juniors

O Boca Juniors precisa vencer por larga margem de gols para tentar avançar ao mata-mata. Com apenas um ponto conquistado e ocupando a terceira colocação, os argentinos torcem por uma vitória do Bayern de Munique sobre o Benfica e precisam tirar uma diferença de sete gols no saldo. O técnico Miguel Ángel Russo não contará com Ander Herrera e Nicolás Figal, suspensos, e o atacante Edinson Cavani segue como dúvida. >

Prováveis escalações de Auckland City x Boca Juniors

Auckland City: Conor Tracey; Regont Murati, Adam Mitchell, Nikko Boxall, Nathan Lobo; Mario Ilich, Michael Den Heijer, Gerard Garriga; Dylan Manickum, Myer Bevan, David Yoo. Técnico: Paul Bosa>

Boca Juniors: Advíncula, Ayrton Costa, Di Lollo, Lautaro Blanco; Battaglia, Tomás Belmonte, Malcom Braida, Velasco; Zenón (Palacios), Merentiel. Técnico: Miguel Ángel Russo

>

Ficha do Jogo

Jogo: Auckland City x Boca Juniors >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 3ª rodada – fase de grupos>

Data: Terça-feira, 24 de junho de 2025>

Horário: 16h (horário de Brasília)>

Local: Geodis Park, Nashville - TN (EUA)>