Confira os classificados e eliminados do Mundial de Clubes após o término da 2ª rodada

Quatro equipes já garantiram vaga no mata-mata, enquanto sete times já estão matematicamente eliminados

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de junho de 2025 às 15:03

Troféu do Mundial de Clubes Crédito: Shutterstock

Com o fim da segunda rodada da fase de grupos, o Mundial de Clubes já conhece seus primeiros classificados para o mata-mata e os eliminados. Ao todo, quatro equipes garantiram vaga antecipada nas oitavas de final, enquanto sete times já deram adeus à competição com uma rodada ainda por disputar. >

Classificados

No Grupo C, o Bayern de Munique avançou após golear o Auckland City na estreia e derrotar o Boca Juniors na última sexta-feira (20), chegando a seis pontos e se garantindo entre os dois primeiros da chave. Já no Grupo D, o Flamengo derrotou Espèrance e Chelsea e também carimbou sua vaga no mata-mata, como líder do grupo. >

Outros dois classificados vieram do Grupo G. Neste domingo (22), Juventus e Manchester City confirmaram o favoritismo e garantiram seus lugares nas oitavas ao vencerem Wydad Casablanca e Al-Ain, respectivamente. Ambas as equipes chegaram aos seis pontos e já não podem ser alcançadas pelos rivais, mas vão se enfrentar na rodada final para definir quem fica com a liderança do grupo. >

Eliminados

Enquanto alguns comemoram, sete clubes já se despediram da competição. O Auckland City, da Nova Zelândia, foi um dos primeiros eliminados. Após ser goleado pelo Benfica por 6 a 0 e pelo Bayern de Munique por 10 a 0, não tem mais chances matemáticas de avançar no grupo. Quem também já está não tem mais chances de classificação é o LAFC, que perdeu seus dois primeiros jogos e não pode alcançar nenhum dos três concorrentes do grupo D.>

Outro eliminado é o Urawa Reds, do Japão. Pelo Grupo E, a equipe perdeu na estreia para o River Plate e, na rodada seguinte, foi derrotada nos acréscimos pela Inter de Milão, dando adeus ao sonho de avançar. No Grupo F, o Ulsan HD, da Coreia do Sul, também se despediu. Depois de perder para o Mamelodi Sundowns na estreia, o time asiático lutou, mas foi derrotado por 4 a 2 pelo Fluminense e matematicamente não tem mais chances de avançar. >

O Pachuca, do México, também deu adeus ao sonho de avançar às oitavas após ser superado pelo Real Madrid, mesmo com um jogador a mais em boa parte do confronto. Antes, já havia sido derrotado pelo RB Salzburg na rodada de abertura do Grupo H.>