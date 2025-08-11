ESPORTES

Em águas baianas, Brasil sub-20 bate a Argentina por 16 a 9 no polo feminino

Jogo foi disputado em Salvador, na Arena Aquática da Pituba

Roberto Midlej

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 22:13

Brasil e Argentina se enfrentaram pelo Mundial Sub-20 de polo aquático Crédito: Sátiro Sodré/divulgação

A torcida soteropolitana pôde finalmente celebrar uma vitória da seleção brasileira no Campeonato Mundial sub-20 Feminino de Polo Aquático, que está sendo disputado em Salvador: ontem, as meninas do Brasil passaram fácil pela Argentina e bateram as rivais sul-americanas por 16 a 9. No final do primeiro quarto, já estava 6 a 1 para as donas de casa. A vitória levantou o astral das meninas, já que no domingo, contra a forte Croácia, haviam sido derrotadas por 19 a 8. A artilheira foi a brasileira Maiah Nascimento, cm quatro gols.

Uma das mais animadas após a vitória era Karen de Miranda, escolhida a melhor jogadora da partida. “Fizemos um jogo bem melhor que contra a Croácia. Desta vez, entramos com a cabeça melhor, mais concentradas e no começo fomos muito bem”, disse a atleta natural de Bauru, interior de São Paulo.

Karen, que tem 19 anos, atualmente joga no Grand Nancy AC, na França, que ficou em segundo lugar na liga francesa e agora vai disputar a Liga dos Campeões, que reúne as maiores equipes da Europa. A brasileira se transferiu no início do ano e ficou até o fim do campeonato. Depois do Mundial, ela retorna para cumprir um novo contrato de sete meses com a equipe francesa.

A paulista se mudou sozinha para Nancy, sem saber falar francês. “Consigo entender melhor do que falar. Fui sem saber falar nada, nem tomei aula. Mas estou aprendendo aos poucos. Tem sido uma experiência muito boa, embora no começo tenha ficado nervosa. Não sabia como seria, porque é uma cultura totalmente diferente. Mas aprendi a viver sozinha e foi muito importante para a minha maturidade”, revela Karen, que faz faculdade de administração à distância.

Águas Baianas

Pela primeira vez, o Mundial sub-20 de Polo Aquático Feminino está sendo disputado no Brasil. A competição está acontecendo na Arena Aquática, na Pituba, onde oito jogos acontecem por dia, a partir das 9h.

O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o baiano Diego Albuquerque, diz Brasil e Tailândia disputavam o direito de sediar o Mundial: “Argumentamos que o Brasil não sediava uma competição como esta havia muito tempo. E achamos importante trazer o Mundial para Salvador para fomentar o esporte em outros estados [que não são os mais tradicionais]. Além disso, temos uma piscina muito boa, que é de padrão internacional e é resultado do legado olímpico”.

Marco Antônio Lemos, presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos, ressaltou que foi importante trazer o Mundial Sub-20 para Salvador: “Isso descentraliza a prática que normalmente se concentra no eixo Rio-São Paulo e é uma maneira de estimular a prática do polo na Bahia”.

Na manhã de domingo, atletas e público na Arena Aquática levaram um susto, quando foi ouvido o barulho de tiros nas redondezas, enquanto acontecia o jogo entre Canadá e China. Na rua, um policial havia atirado para o alto, como forma de conter um bandido que havia furtado uma corrente e fugia numa bicicleta. “O jogo que estava acontecendo na hora parou por menos de um minuto. Nossa equipe subiu e viu que a Polícia Militar e Guarda Municipal estavam atendendo a ocorrência”, afirmou o presidente da federação.