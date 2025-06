MUNDIAL DE CLUBES

Seattle Sounders x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo B do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Lumen Field, em Seattle, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de junho de 2025 às 12:00

PSG Crédito: Divulgação/FIfa

Seattle Sounders e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta segunda-feira (23/06), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA), pela 3ª e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. O confronto é decisivo para ambas as equipes: o PSG precisa vencer para garantir a classificação sem depender de outros resultados, enquanto o time da MLS está praticamente eliminado, mas ainda sonha com uma improvável combinação de resultados. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Seattle Sounders x PSG ao vivo >

A partida entre Seattle Sounders e PSG terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming). >

Seattle Sounders

O Seattle Sounders vem de duas derrotas e está praticamente eliminado. Mesmo assim, a equipe tenta se despedir com dignidade diante da torcida no Lumen Field. Os americanos têm três desfalques importantes: Paul Arriola, Yeimar Gomez e Kee-hee Kim. A base do time titular deve ser mantida, mesmo com os resultados negativos. >

PSG

O PSG venceu na estreia, mas perdeu para o Botafogo na segunda rodada. A equipe comandada por Luis Enrique precisa vencer para garantir a vaga nas oitavas sem depender do resultado de Botafogo x Atlético de Madrid. O técnico deve mandar a campo força máxima, com possíveis retornos de Marquinhos e Barcola ao time titular. A presença de Dembélé ainda é dúvida. >

Prováveis escalações de Seattle Sounders x PSG

Seattle Sounders: Frei; Kossa-Rienzi, Bell, Ragen e Baker-Whiting; Cristian Roldán, Vargas; De la Vega, Rusnak, Rothrock (Alex Roldán); Musovski (Ferreira). Técnico: Brian Schmetzer>

PSG: Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos (Barcola) e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Ficha do Jogo