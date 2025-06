VINGARAM?

Quem rendeu e quem fracassou: Balanço das contratações do Bahia em 2025

Nove nomes chegaram ao Esquadrão em 2025 para reforçar o elenco tricolor na temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de junho de 2025 às 06:15

Erick Pulga provoca o Vitória e imita galinha após gol na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Nove nomes chegaram ao Bahia em 2025 para reforçar o elenco tricolor na temporada. Enquanto uns assumiram rapidamente o protagonismo no elenco comandado por Rogério Ceni, há aqueles que ainda não engrenaram com a camisa vermelha, azul e branca. Com seis meses de competição e uma pausa de intertemporada, já é possível fazer uma análise sobre o rendimento dos reforços neste início de passagem pelo Esquadrão de Aço.>

Protagonista do clube no ano, o “fantástico” Erick Pulga é incontestável entre os torcedores tricolores. Importante na Libertadores, no título do Campeonato Baiano e na Série A, o atacante é o líder de participações diretas em gols do time no ano, com oito gols marcados e oito assistências concedidas. Além dos números, o jogador é importante dentro de campo, desequilibrando duelos com sua velocidade e dribles. Os dois gols em clássicos Ba-Vi também aumentam o status de decisivo.>

Outro que se firmou rapidamente é o zagueiro argentino Ramos Mingo. Vindo do Defensa y Justicia, o natural era precisar de um tempo para adaptação, mas o defensor conseguiu um encaixe imediato. Tomou o lado esquerdo da zaga para si e já se destaca nos números defensivos e até na construção do jogo. É o zagueiro com mais desarmes (13), interceptações (7), cortes (44) e bolas longas certas (19) da equipe no Brasileirão.>

Ainda devendo fisicamente, Willian José aproveitou a lacuna deixada pela má fase de Lucho Rodríguez e assumiu o posto de centroavante titular do Bahia. O camisa 12 foi importante com gols na Libertadores e na Série A. Além disso, a qualidade do jogador fora da grande área serve como um diferencial. O atacante tem duas assistências anotadas no ano.>

Após sofrer uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, o volante Erick precisou fazer uma cirurgia e atualmente se encontra em recuperação. Mesmo assim, o tempo em que esteve disponível serviu para mostrar serviço. Além de entrar bem pelo meio e “quebrar um galho” na lateral, o jogador foi responsável por marcar sete gols no ano. >

Contratações do Bahia em 2025 1 de 9

Na rotação

Nos últimos jogos antes da pausa, Michel Araújo ganhou mais minutos com Rogério Ceni na temporada. Se de início o jogador não conseguiu desempenhar um futebol envolvente, o último clássico Ba-Vi marcou a virada de chave do uruguaio. Foram quatro gols marcados e uma assistência em sete jogos. Essa reviravolta, no entanto, ainda não aconteceu com o outro reforço ex-São Paulo.>

As expectativas colocadas sobre Rodrigo Nestor ainda não foram atendidas. Em 25 jogos na temporada, o meia tem apenas dois gols e três passes para companheiros. No entanto, nenhuma das participações diretas em gols ocorreu nas três principais competições disputadas pelo clube. Promissor contra o CSA e o Náutico, o lateral Zé Guilherme ainda não tem minutagem para análise, mas mostrou ser uma peça útil de rotação.>

Já o atacante Kaiky assumiu um papel de 12º jogador em sua segunda passagem pelo Esquadrão. O atacante recebeu mais minutos no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, mas não deixou de ajudar o time nas outras competições. O camisa 37 foi o responsável pelo gol que deu o triunfo contra o Palmeiras e tende a crescer no restante do ano.>