Tiros assustam atletas e interrompem competição mundial em Salvador

Wendel de Novais
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:36
A abertura do mundial feminino de polo aquático sub-20 em Salvador teve que ser interrompida por conta da violência no bairro da Pituba, na manhã de domingo (10). Isso porque, enquanto as equipes do Canadá e da China se enfrentaram, dois tiros foram registrados nas imediações da Arena Aquática de Salvador, onde a competição acontece.
O momento em que os tiros foram disparados foi transmitido ao vivo. Nas imagens, é possível ver que as jogadoras das seleções estão disputando a bola quando um disparo é ouvido. Na sequência, as pessoas nas arquibancadas se abaixam com medo. Por fim, as jogadoras saem da piscina e se deitam no chão após orientação da técnica.
Veja imagens do momento em que o tiro interrompe a competição
Apesar do susto, ninguém da arena ficou ferido e a competição foi retomada. Os disparos teriam sido feitos, inclusive, por um policial na tentativa de parar um suspeito de furto. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não respondeu até o momento sobre o caso. O espaço segue aberto para retorno.
Depois que a situação se acalmou, a competição, que acontece pela primeira vez no Brasil e tem Salvador como sede, foi retomada. Além de Canadá e China, estão na disputa as seleções da Croácia, Espanha, Estados Unidos e o Brasil. Os jogos acontecem na Arena Aquática de Salvador e a entrada é gratuita.