Tiros assustam atletas e interrompem competição mundial em Salvador

Caso foi registrado no bairro da Pituba

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:36

Jogadoras ficaram no chão na beira da piscina Crédito: Reprodução

A abertura do mundial feminino de polo aquático sub-20 em Salvador teve que ser interrompida por conta da violência no bairro da Pituba, na manhã de domingo (10). Isso porque, enquanto as equipes do Canadá e da China se enfrentaram, dois tiros foram registrados nas imediações da Arena Aquática de Salvador, onde a competição acontece.

O momento em que os tiros foram disparados foi transmitido ao vivo. Nas imagens, é possível ver que as jogadoras das seleções estão disputando a bola quando um disparo é ouvido. Na sequência, as pessoas nas arquibancadas se abaixam com medo. Por fim, as jogadoras saem da piscina e se deitam no chão após orientação da técnica.

Veja imagens do momento em que o tiro interrompe a competição

Jogadoras estavam na piscina na hora do tiro por Reprodução
Jogadoras estavam na piscina na hora do tiro por Reprodução
Jogadoras estavam na piscina na hora do tiro por Reprodução
Jogadoras estavam na piscina na hora do tiro por Reprodução
1 de 4
Jogadoras estavam na piscina na hora do tiro por Reprodução

Apesar do susto, ninguém da arena ficou ferido e a competição foi retomada. Os disparos teriam sido feitos, inclusive, por um policial na tentativa de parar um suspeito de furto. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não respondeu até o momento sobre o caso. O espaço segue aberto para retorno. 

Depois que a situação se acalmou, a competição, que acontece pela primeira vez no Brasil e tem Salvador como sede, foi retomada. Além de Canadá e China, estão na disputa as seleções da Croácia, Espanha, Estados Unidos e o Brasil. Os jogos acontecem na Arena Aquática de Salvador e a entrada é gratuita.

