Vendedor de acarajé sofre mal súbito e morre durante trabalho na Arena Fonte Nova

Jovem tinha 24 anos

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 15:59

André Batista dos Santos Júnior Crédito: Reprodução

Um vendedor de acarajé, identificado como André Batista dos Santos Júnior, de 24 anos, morreu após sofrer um mal súbito na tarde de sábado (9). Ele estava trabalhando no interior do estádio Arena Fonte Nova, quando passou mal.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em nota, a Arena Fonte Nova disse que ele foi atendido por uma equipe de brigadistas e, posteriormente, pela Vitalmed, que prestou um atendimento mais avançado.

Mesmo com todos os esforços, André teve a morte confirmada. A assessoria do estádio lamentou o ocorrido e demonstrou solidariedade, por meio de nota, à família e aos amigos do jovem.

Guias de remoção e de necropsia foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). A definição exata da causa da morte será apurada e obtida através de laudos periciais.

