Trânsito é liberado na Cardeal da Silva após obra para fechar buraco

Cratera bloqueou a passagem de veículos na região do Largo de Santana na manhã desta quarta-feira (26)



Yan Inácio

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:44

Obra foi finalizada no fim da tarde desta quarta-feira (26) Crédito: Divulgação/Seman

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) finalizou o serviço de recuperação da rede de drenagem no aslfato e o trânsito foi liberado na Avenida Cardeal da Silva, na Federação, após um buraco se abrir na via e bloquear a passagem de veículos na via, na manhã desta quarta-feira (26). A pasta também informou que uma equipe de tapa buracos retornará ao local na manhã da quinta (27) para recompor o restante do asfalto.

O que aconteceu?

Buraco na Avenida Cardeal da Silva 1 de 9

O trânsito na Avenida Cardeal da Silva, em Salvador, enfrentou lentidão na manhã desta quarta-feira (26) após o surgimento de um buraco no início da via, logo depois da subida do Largo de Santana, no sentido Federação. A área foi isolada, e a passagem foi impedida para ônibus e veículos de grande porte, causando retenções principalmente para quem vem do Rio Vermelho.