Buraco altera trânsito e provoca lentidão na Avenida Cardeal da Silva

Seman diz que obra deve corrigir problema ainda hoje

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08:37

Buraco na Cardeal da Silva Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O trânsito na Avenida Cardeal da Silva, em Salvador, enfrentou lentidão na manhã desta quarta-feira (26) após o surgimento de um buraco no início da via, logo depois da subida do Largo de Santana, no sentido Federação. A área foi isolada, e a passagem está impedida para ônibus e veículos de grande porte, causando retenções principalmente para quem vem do Rio Vermelho.

A Transalvador informou que o tráfego deve ser desviado pela Rua Guedes Cabral, no Rio Vermelho, enquanto monitora a situação. A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) comunicou que uma equipe está sendo enviada ao local para realizar sondagem, vistoria e o aterramento da fuga de material que provocou o problema.

O serviço deve ser executado hoje mesmo, caso o trânsito consiga ser desviado pelo órgão de trânsito, acrescentou a secretaria.