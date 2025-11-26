Buraco altera trânsito e provoca lentidão na Avenida Cardeal da Silva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08:37
O trânsito na Avenida Cardeal da Silva, em Salvador, enfrentou lentidão na manhã desta quarta-feira (26) após o surgimento de um buraco no início da via, logo depois da subida do Largo de Santana, no sentido Federação. A área foi isolada, e a passagem está impedida para ônibus e veículos de grande porte, causando retenções principalmente para quem vem do Rio Vermelho.
A Transalvador informou que o tráfego deve ser desviado pela Rua Guedes Cabral, no Rio Vermelho, enquanto monitora a situação. A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) comunicou que uma equipe está sendo enviada ao local para realizar sondagem, vistoria e o aterramento da fuga de material que provocou o problema.
Buraco na Avenida Cardeal da Silva
O serviço deve ser executado hoje mesmo, caso o trânsito consiga ser desviado pelo órgão de trânsito, acrescentou a secretaria.
O transporte público também foi afetado. Um representante do consórcio Integra explicou que duas linhas precisaram ser desviadas por falta de condições de passagem. Com isso, os ônibus 0140 (Lapa x Rio Vermelho) e 0933 (Rio das Pedras x Praça da Sé) deixaram de circular pelo trecho final da Cardeal da Silva, no sentido Rio Vermelho.