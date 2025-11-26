Homem morre afogado no Terminal Náutico de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08:42
Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu afogado na Avenida da França, região do Comércio, em frente ao Terminal Náutico da Travessia Salvador–Mar Grande. O afogamento ocorreu na tarde de terça-feira (25).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 15h12. Equipes do Núcleo de Mergulho realizaram buscas na água e localizaram o corpo.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos legais. A causa da morte será divulgada após a perícia.