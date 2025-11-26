Acesse sua conta
Homem morre afogado no Terminal Náutico de Salvador

Identidade da vítima não foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08:42

Barco está ancorado no Terminal Náutico; ao fundo, o Forte São Marcelo
Terminal Náutico de Salvador Crédito: Vitor Villar/CORREIO

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu afogado na Avenida da França, região do Comércio, em frente ao Terminal Náutico da Travessia Salvador–Mar Grande. O afogamento ocorreu na tarde de terça-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 15h12. Equipes do Núcleo de Mergulho realizaram buscas na água e localizaram o corpo.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos legais. A causa da morte será divulgada após a perícia.

