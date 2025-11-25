Homem morre após ser atingido por botijão de gás em briga na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:53
Um homem de 57 anos, identificado como Gerson Anunciação de Oliveira, morreu após ser atingido por um botijão de gás durante uma briga em Ilhéus, no sul da Bahia.
O crime, que ocorreu na noite de sábado (22), aconteceu após um desentendimento com um homem de 41 anos, com quem a vítima já possuía histórico de desavenças. O caso ocorreu na Rua Nelson Cabral.
De acordo com a Polícia Militar, buscas foram feitas, mas o suspeito não foi encontrado. A 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus investiga o caso.
Caso é investigado pela Polícia Civil