ILHÉUS

Homem morre após ser atingido por botijão de gás em briga na Bahia

Vítima foi identificada como Gerson Anunciação de Oliveira

Millena Marques

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:53

Gerson Anunciação de Oliveira Crédito: Reprodução

Um homem de 57 anos, identificado como Gerson Anunciação de Oliveira, morreu após ser atingido por um botijão de gás durante uma briga em Ilhéus, no sul da Bahia.

O crime, que ocorreu na noite de sábado (22), aconteceu após um desentendimento com um homem de 41 anos, com quem a vítima já possuía histórico de desavenças. O caso ocorreu na Rua Nelson Cabral.

De acordo com a Polícia Militar, buscas foram feitas, mas o suspeito não foi encontrado. A 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus investiga o caso.