Homem morre após ser atingido por botijão de gás em briga na Bahia

Vítima foi identificada como Gerson Anunciação de Oliveira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:53

Gerson Anunciação de Oliveira
Gerson Anunciação de Oliveira Crédito: Reprodução

Um homem de 57 anos, identificado como Gerson Anunciação de Oliveira, morreu após ser atingido por um botijão de gás durante uma briga em Ilhéus, no sul da Bahia.

O crime, que ocorreu na noite de sábado (22), aconteceu após um desentendimento com um homem de 41 anos, com quem a vítima já possuía histórico de desavenças. O caso ocorreu na Rua Nelson Cabral.

De acordo com a Polícia Militar, buscas foram feitas, mas o suspeito não foi encontrado. A 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus investiga o caso.

Caso é investigado pela Polícia Civil

