APP DE RELACIONAMENTO

Homem é preso por extorsão, estupro e roubo contra turistas em Salvador

Suspeito de 21 anos tinha como principal alvo homens de outros estados

Maysa Polcri

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:11

Suspeito foi preso no bairro da Barra Crédito: Reprodução

Um homem de 21 anos foi preso nesta quarta-feira (26), em Salvador, suspeito de crimes de extorsão, estupro e roubo. As investigações apontam que Luis Felipe de Jesus da Silva praticava os delitos após encontros marcados em aplicativos de relacionamentos. As principais vítimas eram homens turistas.

Segundo a polícia, o suspeito combinava encontros em residências ou motéis e, ao chegar ao local, se apresentava como profissional do sexo. Em seguida, passava a ameaçar as vítimas afirmando integrar um grupo criminoso, com o objetivo de subtrair bens e valores. Relatos apontam ainda o uso de tesoura, faca e agressões físicas para intimidar os homens abordados. Foram feitas ao menos oito denúncias contra ele.

A prisão e as investigações são conduzidas pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O suspeito foi preso no bairro da Barra e encaminhado à Polinter para o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ele permanece à disposição da Justiça.