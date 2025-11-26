Acesse sua conta
Homem é preso por extorsão, estupro e roubo contra turistas em Salvador

Suspeito de 21 anos tinha como principal alvo homens de outros estados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:11

Suspeito foi preso no bairro da Barra
Suspeito foi preso no bairro da Barra Crédito: Reprodução

Um homem de 21 anos foi preso nesta quarta-feira (26), em Salvador, suspeito de crimes de extorsão, estupro e roubo. As investigações apontam que Luis Felipe de Jesus da Silva praticava os delitos após encontros marcados em aplicativos de relacionamentos. As principais vítimas eram homens turistas. 

Segundo a polícia, o suspeito combinava encontros em residências ou motéis e, ao chegar ao local, se apresentava como profissional do sexo. Em seguida, passava a ameaçar as vítimas afirmando integrar um grupo criminoso, com o objetivo de subtrair bens e valores. Relatos apontam ainda o uso de tesoura, faca e agressões físicas para intimidar os homens abordados. Foram feitas ao menos oito denúncias contra ele. 

A prisão e as investigações são conduzidas pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). O suspeito foi preso no bairro da Barra e encaminhado à Polinter para o cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ele permanece à disposição da Justiça.

A delegada Marcela Abreu, titular da Deltur, afirma que as investigações continuam para verificar a possível existência de uma rede criminosa e identificar outras vítimas. “Pedimos que pessoas que tenham passado por situações semelhantes denunciem, procurem uma unidade policial ou contribuam com informações pelo Disque Denúncia (181)", diz. 

