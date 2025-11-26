Secretaria inicia obra para fechar buraco na Cardeal da Silva; trecho segue bloqueado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:41
Equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) estão na Avenida Cardeal da Silva fazendo obras de recuperação do trecho em que um buraco interrompeu o trânsito na via, na manhã desta quarta-feira (26). Uma retroescavadeira está sendo usada no serviço.
Técnicos começaram a remover o material instável e a realizar a sondagem para identificar a extensão da “fuga de material” que provocou o buraco logo após a subida do Largo de Santana, sentido Federação. O ponto foi isolado ainda pela manhã. O trecho, na subida vindo do Rio Vermelho, segue com tráfego interrompido por conta da obra de recuperação.
Buraco na Avenida Cardeal da Silva
Com máquinas operando, a Seman tenta acelerar a recomposição do solo para liberar a via o quanto antes. A expectativa é que o trecho seja liberado ainda hoje.
Mais cedo, a Transalvador indicou desvio do tráfego pela Rua Guedes Cabral, no Rio Vermelho, orientação que tem provocado retenções no entorno. Linhas de ônibus continuam circulando por rotas alternativas, entre elas a 0140 (Lapa ↔ Rio Vermelho) e a 0933 (Rio das Pedras ↔ Praça da Sé), que deixaram de seguir pela parte final da Cardeal da Silva.