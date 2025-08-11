Acesse sua conta
'Se jogaram no chão da piscina': tiroteio no Stiep causou correria e terror em condomínios

Caso foi registrado em confronto entre policiais militares e criminosos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:35

Policiais estavam nas ruas durante o confronto
Policiais estavam nas ruas durante o confronto Crédito: Reprodução

O intenso tiroteio que aterrorizou moradores de ao menos três bairros de Salvador aconteceu na Avenida Professor Manoel Ribeiro, no bairro do Stiep, no início da noite de domingo (10). Enquanto carros davam marcha ré para evitar o local de confronto entre policiais militares e criminosos, moradores dos condomínios que ficam nas imediações da avenida passaram por momentos de terror com correria nas áreas comuns.

Uma mulher, que prefere não se identificar, relata que a família estava na piscina do seu prédio quando os tiros começaram. “Minha irmã, meus filhos e netos estavam na piscina do condomínio. Eles se jogaram no chão da piscina porque o tiroteio foi bem na ladeira do antigo Centro de Convenções”, relata ela, ao destacar que o barulho dos disparos foi assustador para quem morava nas imediações onde o confronto ocorreu.

Moradores fizeram fotos das ruas durante o tiroteio

Policiais estavam nas ruas durante o confronto por Reprodução
Policiais estavam nas ruas durante o confronto por Reprodução
Policiais estavam nas ruas durante o confronto por Reprodução
Policiais estavam nas ruas durante o confronto por Reprodução
1 de 4
Policiais estavam nas ruas durante o confronto por Reprodução

Outro morador, que também pede que o seu nome seja preservado, relata que houve correria na área da portaria do seu prédio. “Ontem foi dia dos pais e tinha gente chegando e saindo do meu prédio. O pessoal que estava na portaria, por exemplo, correu na hora que os pipocos começaram. O porteiro ficou abaixado na guarita por não saber o que fazer. O barulho foi tão forte que parecia que estava dentro do prédio”, detalha a fonte.

Segundo a Polícia Militar, o conflito começou quando uma equipe foi acionada para averiguar a presença de homens armados, em uma ação de ocupação de território, na localidade conhecida como Inferninho. Ao chegarem, os policiais iniciaram as buscas, vindo a localizar os criminosos na localidade conhecida como Morro do Borel. Os militares foram recebidos a tiros e houve o revide. Após o confronto, um suspeito foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

O criminoso, que é identificado como Terror, liderava comparsas em um plano para atacar rivais na Boca do Rio, quando foram surpreendidos na região dos bairros do Stiep e Costa Azul. Tanto ele quanto o restante do grupo estavam em posse de armas de grosso calibre, o que chegou a dificultar a ação da Rondesp para alcançá-lo. 

Com ele, foram apreendidos uma carabina de calibre 556, com um carregador e 41 munições, nove porções de maconha e uma balaclava, que foram encaminhados para o registro da ocorrência junto ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

