Tiroteio assusta moradores em Armação, Stiep e Costa Azul na noite deste domingo (10); veja o vídeo

De acordo com moradores, foi possível ouvir mais de dez disparos no local

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 20:20

Tiroteio foi registrado por vídeo que circulam nas redes sociais
Tiroteio foi registrado por vídeo que circulam nas redes sociais Crédito: Reprodução

Uma intensa troca de tiros em uma localidade conhecida como Baixa Fria assustou moradores de pelo menos três bairros de Salvador, na noite deste domingo (10). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber que os disparos aconteceram em frente ao antigo Centro de Convenções e foram ouvidos por pessoas que residem em Armação, Stiep e Costa Azul.

Nas imagens também é possível ver o desespero de quem passava pelo local no momento do tiroteio. Carros aparecem retornando de ré e outros seguem pela contramão para fugir dos disparos.

Pelo menos duas viaturas da Polícia Militar (PM) estiveram no local e foram registradas nas imagens. De acordo com moradores, foi possível ouvir mais de dez disparos no local e pelo menos uma pessoa foi baleada.

A PM foi procurada para mais informações sobre o tiroteio e também para saber se houve vítimas, mas ainda não respondeu.

