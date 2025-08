SALVADOR

Engenho Velho da Federação amanhece sem ônibus após morte em tiroteio

Caso foi registrado na tarde de domingo (3)

Quem mora no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, precisou lidar com a ausência de transporte público na manhã desta segunda-feira (4) após um suspeito de tráfico identificado como Alisson Damasceno Souza, de 38 anos, ser morto em um tiroteio durante ação da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). O caso foi registrado na tarde de domingo (3). >

A troca de tiros entre policiais e suspeitos foi registrada após denúncia da presença de traficantes armados na localidade do Forno. Os PMs se deslocaram para o local e encontraram os criminosos, que atiraram contra as viaturas. Houve revide por parte dos policiais e, após o tiroteio, um suspeito foi encontrado ferido. >

Apesa do socorro feito por policiais da Rondesp, levando o homem ao Hospital Geral do Estado (HGE), o suspeito não resistiu aos ferimentos. Com ele, os PMs apreenderam uma pistola 9mm com munições, 73 pinos de cocaína, cinco porções de maconha, 24 pedras de crack e um coldre para armas de fogo, que foram encaminhados para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil. >