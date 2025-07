COMO É QUE DORME?

Vídeo mostra intenso tiroteio entre facções no Engenho Velho da Federação

Caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (18)

Uma intensa troca de tiros entre grupos criminosos no bairro do Engenho Velho da Federação tirou o sono de moradores da região na madrugada desta sexta-feira (18). O confronto foi registrado em vídeo por morador que reside a pelo menos um quilômetro do local, mas não conseguiu dormir por conta do barulho dos disparos de armas de grosso calibre. >

De acordo com fonte policial consultada pela reportagem, o tiroteio foi registrado em mais um caso de disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM). “Foi um ataque que a gente não sabe ainda de quem partiu porque as facções estão muito próximas ali, sendo o CV da localidade do Forno e o BDM da localidade da Lajinha”, relata.>