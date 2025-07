POLÍCIA INVESTIGA

Vereador é achado morto horas após cometer homicídio em cidade da Bahia

Político já tinha sido preso em 2018 por tentativa de duplo homicídio

Carol Neves

Publicado em 18 de julho de 2025 às 08:33

Albério Carlos Caetano da Silva, mais conhecido como Bero do Jardim Aeroporto Crédito: Reprodução

Um vereador de Paulo Afonso, no Norte da Bahia, foi achado morto dentro de casa, no povoado de Boa Esperança, na noite da quinta-feira (17). Segundo a polícia, Albério Carlos Caetano da Silva, mais conhecido como Bero do Jardim Aeroporto (PRD), matou um homem e tirou a própria vida horas depois. >

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, Marcos Antônio dos Santos, de 36 anos, foi morto ontem à noite, atingido por disparos de arma de fogo no bairro de Jardim Aeroporto. O responsável pelos tiros foi o vereador, segundo a polícia. Ainda ontem, ele voltou para casa e se matou. Não há detalhes sobre o que teria motivado o vereador a matar Marcos Antônio. A polícia também não informou qual era a relação entre os dois.>

"Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Oitivas e outras diligências investigativas são realizadas pela unidade policial para esclarecer os fatos", acrescentou a polícia em nota. Leia a íntegra:>

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Paulo Afonso) registrou o homicídio de Marcos Antônio dos Santos, de 36 anos, vítima de disparos de arma de fogo, no bairro de Jardim Aeroporto, na noite de quinta-feira (17). O autor do crime, identificado como Albério Carlos Caetano da Silva, de 53 anos, cometeu suicídio, em sua residência no Povoado Boa Esperança, horas após praticar o homicídio. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Oitivas e outras diligências investigativas são realizadas pela unidade policial para esclarecer os fatos.>

Em 2012, o vereador chegou a ter um mandado de prisão expedido em seu nome, acusado de ter participado de um tiroteio no bairro Jardim Aeroporto envolvendo familiares. Em 2018, ele foi preso acusado por uma dupla tentativa de homicídio ocorrida no ano anterior, mas foi libertado três dias depois. >

A prefeitura de Paulo Afonso divulgou uma nota de pesar, destacando Bero como "um homem que dedicou sua vida ao povo, especialmente à sua comunidade, onde construiu uma trajetória marcada pela luta, simplicidade e compromisso com os que mais precisavam". No texto, a prefeitura se solidariza com a família, amigos e a população. ~Sua partida deixa uma lacuna irreparável, mas também um legado de trabalho, respeito e amor à sua terra". >

Bero, que tinha 53 anos, nasceu no interior de Pernambuco, mas morava em Paulo Afonso desde 1973, quando se mudou para a cidade com os pais com apenas 1 ano de idade. Ele se destacou na política por atuação em causas sociais, se tornando presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Aeroporto, onde recebeu o apelido que usou na política por toda vida. Ele estava no quarto mandato seguido como vereador.>