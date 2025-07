SALVADOR

Saiba o que muda no trânsito com a duplicação da Av. Jorge Amado

A avenida é a principal via de ligação entre o Imbuí e a orla da Boca do Rio

Larissa Almeida

Publicado em 18 de julho de 2025 às 11:40

Avenida Jorge Amado passou por duplicação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma das mais importantes vias de Salvador deverá ter o trânsito desafogado a partir desta sexta-feira (18). Trata-se da Avenida Jorge Amado, que teve a obra de duplicação e requalificação entregue pela Prefeitura de Salvador nesta manhã. >

A avenida é a principal via de ligação entre o Imbuí e a orla da Boca do Rio. A duplicação ocorre entre a saída da Rua das Araras e o cruzamento com a Rua Santo Antônio, num trecho que abrange cerca de um 1,5 km de extensão. Esse trajeto passará a ter duas faixas em cada sentido, ganhando canteiros com paisagismo e retornos.>

As obras contaram com investimentos de R$9,5 milhões. Além da duplicação de parte da avenida, houve requalificação de todos os trechos da via, com intervenções de macrodrenagem e microdrenagem, nova pavimentação asfáltica, iluminação, dentre outras melhorias.>

Impactos>

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou a importância da entrega. "É uma obra importantíssima para quem mora aqui e sabe dos problemas de engarrafamento. [...] Além da duplicação, há um novo pavimento, meio-fio, piso tátil, novos pontos de ônibus, sinaleiras inteligentes e iluminação. Ainda duplicamos o pontilhão na porta do Bate Facho", detalha.>

O gestor municipal ainda ressaltou os impactos positivos da intervenção de trânsito para a população que utiliza a via. "Isso vai ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, porque podem sair do trabalho, chegar em casa mais cedo para curtir sua família, seu filho, para fazer o dever de casa com as crianças", apontou.>

Trânsito mais seguro>

A requalificação feita na Avenida Jorge Amado também deve reduzir os riscos de acidente, conforme prevê Luiz Carlos, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). "Esse trecho aqui era completamente congestionado, tinha conversões sendo feitas de modo irregular, porque não tinha a infraestrutura e a sinalização correta, podendo causar, inclusive, acidentes. Hoje, nós estamos entregando uma nova avenida", frisou.>