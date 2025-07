SAIBA COMO FAZER

Mais de 55 mil baianos aderiram ao acordo de devolução de descontos indevidos do INSS

Os canais de atendimento para consulta e contestação dos descontos ficarão disponíveis até novembro de 2025

O governo federal informou que, uma semana depois da abertura do prazo, mais de 55,7 mil aposentados e pensionistas baianos aderiram ao acordo de ressarcimento dos descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O estado é o terceiro com mais adesões. Mais de 582 mil adesões foram feitas no país até agora. >