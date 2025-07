VEJA

Governo anuncia data para devolver valores descontados do INSS

Aposentados e pensionistas podem aderir ao acordo para receber os valores na sexta (11)

O pagamento dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão devolvidos a partir do dia 24 de julho. O anúncio foi feito pelo governo federal nesta quinta-feira (24). >

Os depósitos serão feitos em lotes diários a 100 mil beneficiários, até que todos os casos sejam concluídos. A devolução será feita em parcela única, com atualização monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data de cada desconto até a inclusão do pagamento na folha. >