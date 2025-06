FRAUDE

Filho de ex-diretor do INSS movimentou R$ 10 milhões no auge da farra

Eric Fidelis, filho do ex-diretor do INSS André Fidelis, movimentou mais de R$ 10 milhões no auge do escândalo, segundo relatório do Coaf

Metrópoles

Publicado em 2 de junho de 2025 às 06:59

Filho de ex-diretor do INSS movimentou R$ 10 milhões no auge da farra Crédito: Divulgação

Suspeito de receber propina dos operadores das fraudes contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em nome de seu pai, o advogado Eric Douglas Martins Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios do órgão André Fidelis, movimentou R$ 10,4 milhões em transações financeiras suspeitas entre 2023 e 2024, no auge da farra dos descontos indevidos revelada pelo Metrópoles.>