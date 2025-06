DESVIOS NA PREVIDÊNCIA

Juíza bloqueia R$ 119 milhões do 'careca do INSS' e de outros acusados por fraudes

Decisão tem o objetivo de usar os valores bloqueados para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais em seus benefícios

As decisões foram dadas no âmbito de cinco ações movidas pela Advocacia-Geral da União - representando judicialmente o INSS -, com o objetivo de usar os valores bloqueados para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais em seus benefícios. As informações foram divulgadas pela AGU.>