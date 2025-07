ESTADOS UNIDOS

Eduardo Bolsonaro diz que sem anistia e impeachment de Moraes 'a coisa ficará ruim'

Deputado ainda afirmou que Motta e Alcolumbre serão alvos de sanções dos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta sexta-feira (25), que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também podem ser alvos de sanções do governo norte-americano, como a suspensão de vistos imposta aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O filho de Jair Bolsonaro (PL) também disse que a Lei Magnitsky deve ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes ainda nesta sexta.>