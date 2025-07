VÍDEO

Bolsonaro chora após declaração de Michelle em igreja

Casal estava em templo evangélico durante a divulgação da decisão de Moraes de descartar a prisão do ex-presidente

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se declarou ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (24/7), na Catedral da Bênção, em Taguatinga (Brasília). Durante a declaração, Bolsonaro emocionou-se e chorou. O casal estava na igreja evangélica durante a divulgação da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de descartar a prisão do ex-presidente, mas que manteve as medidas cautelares como o uso de tornozeleira.>