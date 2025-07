VIOLÊNCIA

Após Anuário revelar liderança em homicídios, ACM Neto diz que Jerônimo não tem capacidade de garantir segurança à Bahia

O estado lidera, mais uma vez, o ranking nacional de homicídios

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta quinta-feira (24), após a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. Em vídeo publicado nas redes sociais, Neto afirmou que o petista não tem capacidade de garantir segurança, paz e tranquilidade à população da Bahia.

Segundo o levantamento, a Bahia lidera, mais uma vez, o ranking nacional de homicídios, com 6.036 mortes registradas em 2023. Além disso, cinco das dez cidades mais violentas do Brasil estão no estado.