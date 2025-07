INFLUENTE

ACM Neto é único baiano entre os 100 políticos mais influentes do Instagram, aponta estudo

O levantamento, com base em publicações feitas entre janeiro e junho deste ano, monitorou mais de 2,6 mil perfis políticos

O ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto (União Brasil), é o único baiano presente no ranking dos 100 políticos mais influentes do Brasil no Instagram, divulgado pelas plataformas MonitoraBR e Zeeng e repercutido pelo site Bahia Notícias. O levantamento, com base em publicações feitas entre janeiro e junho deste ano, monitorou mais de 2,6 mil perfis políticos e levou em conta engajamento, alcance e influência no debate público digital. >