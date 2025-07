POLÍTICA

Lista de milionários: saiba quem são os deputados mais ricos do Congresso

Todos votaram para derrubar o decreto presidencial que aumentava as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

Millena Marques

Publicado em 24 de julho de 2025 às 10:34

Plenário da Câmara dos Deputados Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Os deputados milionários ajudaram a derrubar o decreto presidencial que aumentava as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), no final de junho deste ano. Mas, afinal, quem são os parlamentares mais ricos do Congresso Nacional? O The Intercept Brasil, plataforma digital de jornalismo investigativo, produziu uma lista com os políticos e como eles votaram. Confira abaixo: >

Eunício Oliveira (MDB-CE)

Com R$ 158,2 milhões em bens declarados, o deputado federal Eunício Oliveira lidera a lista dos mais ricos do Brasil. Ele possui 102 imóveis rurais e é ligado a holding que administra empresas de segurança privada, tecnologia, construção, aluguel de imóveis e veículos. Ele está licenciado, mas o suplente votou a favor do veto. >

Jadyel Alencar (Republicanos-PI)

Segundo colocado na lista, Jadyel Alencar tem R$ 107,5 milhões em bens declarados. O parlamentar é dono de empresas de combustível, alimentos e distribuidora de medicamentos. Ele possui aeronaves e joias em diamantes. Votou sim. >

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Com R$ 65,3 milhões em bens declarados, Hercílio Diniz fecha o pódio. A família dele é dona do grupo Coelho Diniz, maior rede de supermercados do Leste Mineiro. Os bens dele, segundo o The Intercept Brasil, aumentam em 70% desde que foi eleito pela primeira vez, em 2018. Votou sim. >

Duda Ramos (MDB-RR)

Duda Ramos declarou R$ 50,5 milhões. Entre seus bens, declarou casas, cinco apartamentos e cinco prédios comerciais. Ele é dono de empresas nas áreas de tecnologia, construção, saúde, hotelaria e imobiliário. Votou sim. >

José Nelto (União Brasil-GO)

O deputado José Nelto declarou R$ 48,5 milhões em bens. Tem empresas nas áreas imobiliária, de agricultura e pecuária. Votou sim. >

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Com R$ 46,4 milhões em bens declarados, Dilceu Sperafico é representante dos ruralistas na Câmara dos Deputados desde os anos 1990. Além do agro, é dono de empresas de energia, construtora e loteadora de imóveis. Votou sim. >

Misael Varella (PSB-MG)

O parlamentar Misael Varella tem R$ 43 milhões em bens declarados, possui participações em empresas de veículos pesados e imóveis rurais. O pai foi senador representante dos ruralistas, dono de rede de postos de combustível e transportadora. Votou sim. >

Magda Mofatto (PRD-GO)

Com R$ 31,1 milhões em bens declarados, Magda Mofatto é a única mulher que aparece na lista. Ela é dona de uma rede de hotéis e parques aquáticos. Apoiou acampamentos golpistas e fechamento de rodovias contra posse de Lula. Votou sim. >

Josimar Maranhãozinho (PL-MA)

Josimar Maranhãozinho declarou R$ 25,4 milhões em bens. Atualmente, é dono de construtora, mas já foi sócio de distribuidora investigada por fraude, segundo o Intercept. Aumentou o patrimônio 75% entre a eleição de 2018 e 2022. Votou sim. >

Afonso Motta (PDT-RS)

Fecha a lista dos 10 deputados mais ricos Afonso Motta, com R$ 23,8 milhões em bens declarados. Ele é produtor rural, com maior parte de patrimônio é de fazendas e terras. Votou sim. >