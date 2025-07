CONFUSÃO

Saída de Bolsonaro da Câmara termina com Nikolas Ferreira sangrando e mesa quebrada

Tumulto ocorreu após encontro do ex-presidente com deputados bolsonaristas na Câmara

Uma confusão marcou a saída de Jair Bolsonaro (PL) da Câmara de Deputados na segunda-feira (21). Após os empurrões, o deputado Nikolas Ferreira terminou com o rosto sangrando. O tumulto ainda deixou uma mesa quebrada. >

De acordo com informações da GloboNews, a deputada Carol de Toni (PL) afirmou que Nikolas sofreu um pequeno corte embaixo do olho. A assessoria do parlamentar informou que ele foi atingido por um microfone durante o tumulto. >