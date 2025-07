EMBATE

Moraes bloqueia conta e Pix de Eduardo Bolsonaro, que reage à decisão

Ministro bloqueou as contas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, alvo de investigações após sanções de Trump

O ministro Alexandre de Moraes (STF) bloqueou as contas do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A informação foi revelada à coluna de Paulo Cappelli pelo próprio parlamentar, que tentou fazer duas transações via Pix, nesta segunda-feira (21), sem que conseguisse concluir as operações.>