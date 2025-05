POMBO CORREIO

'Jerônimo quer tratar bandido com carinho e adversário político com vala', dispara ACM Neto após fala polêmica do governador

Para ACM Neto, a declaração foi uma ofensa não apenas a adversários políticos, mas também aos baianos que não votaram no governador

Publicado em 6 de maio de 2025 às 07:41

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, criticou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), após uma declaração polêmica do petista durante agenda no município de João Dourado, na última sexta-feira (2). Em seu discurso, Jerônimo sugeriu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus eleitores fossem levados “para a vala”. Para ACM Neto, a declaração foi uma ofensa não apenas a adversários políticos, mas também aos cidadãos baianos que não votaram no governador.>

“A Bahia hoje tem um governador que defende tratar bandidos com amor e carinho, e ao mesmo tempo colocar adversários políticos numa vala. É isso mesmo. Essas são as palavras do governador do PT, Jerônimo Rodrigues. Aliás, é impressionante como essa turma prega uma coisa e faz outra completamente diferente. São, em tese, defensores da democracia, do respeito às instituições, das diferenças e liberdades”, disparou Neto.>

“Mas está aí uma declaração do governador Jerônimo Rodrigues, que correu o Brasil inteiro, que não é desrespeitosa apenas com adversários políticos, mas também com muitos cidadãos baianos que não votaram nele e que não votaram no PT”, acrescentou. A frase de Jerônimo mais criticada foi: “Bota uma ‘enchedeira’ […] uma retroescavadeira, bota e leva tudo para a vala”, dita em tom de indignação.>

ACM Neto afirmou que a declaração extrapola os limites da política e atinge os princípios democráticos. “Governador Jerônimo Rodrigues, ao invés de trabalhar para resolver os gravíssimos problemas do nosso estado, a exemplo da segurança pública, não. É uma pérola atrás da outra. Aliás, é impressionante, eu fico estarrecido e ao mesmo tempo envergonhado com a capacidade do governador Jerônimo de falar bobagem. Agora, não foi apenas uma bobagem política, foi uma ação contra a democracia e contra a vida.”>