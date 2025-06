FESTA JUNINA

São João: prefeitura de Cruz das Almas esclarece destino de financiamento e reforça transparência

Prefeitura informou que o evento contou com orçamento próprio, além de apoio da iniciativa privada

Pombo Correio

Publicado em 26 de junho de 2025 às 13:06

Prefeitura de Cruz das Almas esclarece destino de financiamento e reforça transparência Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cruz das Almas divulgou nota esclarecendo que o financiamento recentemente aprovado não tem qualquer relação com os gastos do São João. Segundo a gestão municipal, os recursos são exclusivos para obras de infraestrutura, como pavimentação e drenagem, com foco em áreas que há mais de 20 anos enfrentam a ausência desses serviços essenciais. >

Sobre o São João, a prefeitura informou que o evento contou com orçamento próprio, além de apoio da iniciativa privada por meio de patrocínios. A festa movimentou a economia local, gerou empregos e valorizou a cultura regional. A gestão também destacou que todos os custos do evento foram divulgados publicamente, o que resultou na concessão do Selo de Transparência pelo Ministério Público.>