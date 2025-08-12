REDE DE FARMÁCIA

Dono da Ultrafarma é preso em operação em São Paulo

Suspeita é de que Sidney OIiveira pagava propina para fiscal da Sefaz

Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:46

Sidney OIiveira, dono da Ultrafarma Crédito: Divulgação

O dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na manhã desta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

A suspeita é de que o empresário pagava propina para um fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) manipular processos administrativos e facilitar a quitação de créditos tributários à empresa.

Conforme a investigação, o crime era praticado por um grupo criminoso e envolve outras empresas do setor de varejo - cujos nomes não foram divulgados.

Ao todo, são cumpridos três mandados de prisão temporária para um fiscal de tributos estadual e dois empresários. Mandados de busca e apreensão também são cumpridos.

Os investigados devem responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento.

A empresa não se pronunciou sobre o caso até a última atualização da matéria.