Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dono da Ultrafarma é preso em operação em São Paulo

Suspeita é de que Sidney OIiveira pagava propina para fiscal da Sefaz

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:46

Sidney OIiveira, Dono da Ultrafarma
Sidney OIiveira, dono da Ultrafarma Crédito: Divulgação

O dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na manhã desta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). 

A suspeita é de que o empresário pagava propina para um fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) manipular processos administrativos e facilitar a quitação de créditos tributários à empresa.

Leia mais

Imagem - Idoso sequestrado é encontrado preso dentro de porta-malas em Salvador

Idoso sequestrado é encontrado preso dentro de porta-malas em Salvador

Imagem - Pastor é preso por abusar de jovens da igreja em sessões espirituais

Pastor é preso por abusar de jovens da igreja em sessões espirituais

Imagem - Professor é preso por mostrar partes íntimas para aluno na sala de aula na Bahia

Professor é preso por mostrar partes íntimas para aluno na sala de aula na Bahia

Conforme a investigação, o crime era praticado por um grupo criminoso e envolve outras empresas do setor de varejo - cujos nomes não foram divulgados.

Ao todo, são cumpridos três mandados de prisão temporária para um fiscal de tributos estadual e dois empresários. Mandados de busca e apreensão também são cumpridos. 

Os investigados devem responder por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento.

A empresa não se pronunciou sobre o caso até a última atualização da matéria. 

Com informações do g1 SP. 

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotofácil 3467, desta terça-feira (12)

Resultado da Lotofácil 3467, desta terça-feira (12)
Imagem - Resultado da Quina 6798, desta terça-feira (12)

Resultado da Quina 6798, desta terça-feira (12)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2900, desta terça-feira (12)

Resultado da Mega-Sena 2900, desta terça-feira (12)

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil