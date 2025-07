IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Professor é preso por mostrar partes íntimas para aluno na sala de aula na Bahia

Homem ainda ofereceu dinheiro e chuteira em troca do silêncio da vítima

Esther Morais

Publicado em 24 de julho de 2025 às 08:20

Professor foi preso após importunação sexual Crédito: Reprodução

Um professor de 28 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (21) por suspeita de importunar sexualmente um aluno dentro da sala de aula em uma escola municipal em Guanambi, no centro-sul baiano. >

O homem, identificado como Romario Guimarães Oliveira, teria chamado um adolescente de 14 anos para conversar a sós sobre as notas na sala de aula. Depoimentos dão conta de que ele aproveitou a ocasião para mostrar as partes íntimas ao menor de idade e ofereceu dinheiro e uma chuteira em troca do silêncio da vítima. >

O jovem, no entanto, denunciou o caso para a mãe, que acionou a polícia. Uma equipe do 17º Batalhão (BPM) atendeu a ocorrência e conduziu os envolvidos para a 1ª Delegacia Territorial (DT/Guanambi). O Conselho tutelar foi acionado. O suspeito já passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.>

Em nota, a Prefeitura de Guanambi confirmou a rescisão do contrato com Romario e disse que adotou as medidas legais cabíveis, incluindo um profissional qualificado para acompanhamento psicológico do aluno e da família.>