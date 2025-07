CRIME

Polícia desobstrui mais de 15 ruas em Salvador durante a Operação Barricada II

Foram retirados pedras, entulhos, carcaças de geladeiras e outros objetos das vias principais em três bairros

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), deflagrou nesta sexta-feira (25) a Operação Barricada II, com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito e reprimir a atuação de grupos criminosos nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira, na capital baiana. A ação teve o apoio da 11ª Delegacia (Tancredo Neves), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Guarda Civil Municipal de Salvador.>

As equipes da Polícia Civil também retiraram diversos pontos de energia elétrica improvisados em postes, com indicativo de serem utilizados por traficantes como postos de vigilância nos locais. De acordo com o delegado Marcos Tebaldi, coordenador de Polícia Judiciária da Capital, a operação acontece aliada a investigações.>

“Seguimos com apurações paralelas para identificar e prender todos os envolvidos com as práticas criminosas nestas regiões. Não adianta tentar obstruir as ruas, nem oprimir moradores. As ruas têm que estar livres para a população e para o trânsito de veículos de prestação de serviços, a exemplo de ambulâncias, viaturas policiais e do Corpo de Bombeiros. As pessoas também podem colaborar repassando informações para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, no número 181. Não precisa se identificar. O sigilo é garantido”, afirmou o delegado. >