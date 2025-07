CONFUNDIDO PELA POLÍCIA

Baiano é preso injustamente por estupro de vulnerável após erro de grafia no processo

Vítima do erro se chama Jabson Andrade da Silva, enquanto que suspeito do crime se chama Jabison Andrade da Silva

Um baiano de 56 anos foi preso injustamente por estupro de vulnerável por causa de um erro de grafia no processo. Jabson Andrade da Silva, que é natural de Araci (BA), mas mora em São Paulo (SP) desde a década de 90, foi preso no lugar de Jabison Andrade da Silva, também baiano, mas de Ubatã (BA). >

A vítima do erro ficou detida por mais de uma semana e disse que sofreu diversas ofensas, além das más condições do presídio, até a situação ser corrigida. Ele ainda foi preso na frente da esposa, que passou mal ao ouvir a acusação. >

A denúncia é de que Jabison - o verdadeiro suspeito do crime - estuprou a enteada entre os anos de 2008 e 2015, no interior da Bahia. A acusação foi feita pela mãe da vítima e ex-companheira do suspeito. Na hora do registro, no entanto, houve um erro de grafia, que persistiu até o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.>