VIOLÊNCIA

Três homens são presos por estupro de adolescente de 13 anos na Bahia

Vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico

Três homens foram presos em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores contra uma adolescente de 13 anos no Centro de Macaúbas, no centro-sul da Bahia, no último domingo (25). >