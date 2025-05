VULNERÁVEL

Condenado por estupro da própria filha, homem é preso no oeste baiano

Abusador foi localizado em Luís Eduardo Magalhães

Um homem, condenado por estupro de vulnerável, foi preso nesta terça-feira (13), no município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. O crime foi cometido contra a própria filha. >

Ele foi preso pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) em conjunto com o Serviço de Investigação da Delegacia Territorial (DT) do município. O condenado passou pelos exames de praxe e segue custodiado, à disposição da Justiça, para o cumprimento da pena.>

Para a delegada titular do Neam de Luís Eduardo Magalhães, Luara Gabriela Faria, os crimes de violência sexual precisam ser denunciados desde os primeiros indícios, um esforço que deve ser coletivo. >

“Grande parte desses crimes ocorre no seio familiar ou entre pessoas próximas à família, o que torna a investigação mais complexa. O abusador costuma usar diversos recursos para intimidar a vítima, o que, muitas vezes, faz com que o relato dos abusos só ocorra anos depois. Por isso, é necessário estarmos atentos aos sinais apresentados pelas vítimas, como mudanças de comportamento. Ao menor sinal, é preciso acionar os serviços especializados, garantindo o acolhimento adequado e a atuação da Polícia e do Poder Judiciário”, destacou a delegada.>