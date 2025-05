VOCÊ ESTÁ NA LISTA

Proibido de fazer passaporte, RG, e empréstimo: veja as consequências de ter o título de eleitor cancelado

Mais de 260 mil baianos têm pendências na Justiça Eleitoral; prazo para regularizar a situação acaba segunda-feira (19)

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de maio de 2025 às 13:17

REgularização do título de eleitor Crédito: Antonio Augusto/ Ascom/ TSE

Quem possui alguma pendência com a Justiça Eleitoral tem até a próxima segunda-feira (19) para regularizar a situação ou corre o risco de ter o título de eleitor cancelado. Na Bahia, 260.543 correm esse risco, sendo que 60.551 estão em Salvador, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Para atender a esta demanda, os Os cartórios da capital e do interior funcionarão em regime de plantão no sábado (17) das 8h às 12h e, na segunda-feira (19) o plantão será apenas em Salvador, das 8h às 18h. >

O eleitor que quer consultar se está em situação irregular deve fazer a busca pelo aplicativo e-Título (disponível gratuitamente para Android e iOS), acionar a Central de atendimento telefônico: (71) 3373-7000, acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA): www.tre-ba.jus.br ou deve se dirigir presencialmente a um cartório eleitoral ou nos postos da Justiça Eleitoral>

Se for identificada a ausência às urnas, o (a) eleitor(a) deverá quitar os débitos. As multas podem ser pagas pelo Autoatendimento Eleitoral, pelo aplicativo e-Título ou diretamente no cartório eleitoral. Os pagamentos podem ser feitos por boleto (Guia de Recolhimento da União - GRU), PIX ou cartão de crédito.>

No Autoatendimento Eleitoral, pagamentos realizados via Pix são baixados de forma imediata, com registro automático no histórico da eleitora ou do eleitor. No caso de pagamentos efetuados via GRU, o prazo de compensação é de até 48 horas. Nessa situação, a eleitora ou o eleitor deve aguardar este período para processamento dos débitos e quitação eleitoral.>

Quem tem o título de eleitor cancelado fica impedido de:>