SAÚDE

Ser ‘atleta de fim de semana’ reduz risco de 264 doenças, aponta estudo

Prática de atividade física aos sábados e domingos têm efeitos impressionantes

Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 08:00

Ser atleta de fim de semana tem grande impacto na saúde Crédito: Freepik

Um estudo revelou que fazer atividade física somente no fim de semana, nos sábados e domingos, é tão efetivo quanto a prática de exercício de segunda a sexta para a saúde. De acordo com a pesquisa realizada por estudiosos do Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, os ‘atletas de fim de semana’ reduzem o risco de desenvolver 264 doenças ao escolher se exercitar apenas no fim de semana.

A pesquisa foi feita a partir de dados de cerca de 90 mil pessoas que foram escolhidas para receber um dispositivo capaz de medir a aceleração da gravidade e o deslocamento diário de uma pessoa. Dessa forma, os pesquisadores conseguiram contabilizar o volume das atividades físicas e o período gasto com diferentes intensidades.

Dentro dos 90 mil monitorados, existiam pessoas em inatividade física, pessoas que se exercitam de segunda a sexta e os atletas de fim de semana. Com os dados, a pesquisa associou os padrões de atividade física dos grupos e a incidência de 16 tipos de doença em 678 condições que incluem enfermidades mentais, neurológicas e outras categorias.

Em um comparativo com o grupo de sedentários, tanto os atletas de fim de semana como as pessoas que se exercitam de segunda a sexta reduziu o risco de mais de 200 doenças com a atividade. No estudo, o risco de doenças como diabetes teve redução dos riscos de 43% para quem faz atividade física no sábado e domingo e 46% para os que se exercitam de segunda a sexta, colocando as rotinas em resultados parecidos.