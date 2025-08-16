Ser ‘atleta de fim de semana’ reduz risco de 264 doenças, aponta estudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 08:00
Um estudo revelou que fazer atividade física somente no fim de semana, nos sábados e domingos, é tão efetivo quanto a prática de exercício de segunda a sexta para a saúde. De acordo com a pesquisa realizada por estudiosos do Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, os ‘atletas de fim de semana’ reduzem o risco de desenvolver 264 doenças ao escolher se exercitar apenas no fim de semana.
A pesquisa foi feita a partir de dados de cerca de 90 mil pessoas que foram escolhidas para receber um dispositivo capaz de medir a aceleração da gravidade e o deslocamento diário de uma pessoa. Dessa forma, os pesquisadores conseguiram contabilizar o volume das atividades físicas e o período gasto com diferentes intensidades.
Fazer exercícios no fim de semana pode previnir mais de 200 doenças
Dentro dos 90 mil monitorados, existiam pessoas em inatividade física, pessoas que se exercitam de segunda a sexta e os atletas de fim de semana. Com os dados, a pesquisa associou os padrões de atividade física dos grupos e a incidência de 16 tipos de doença em 678 condições que incluem enfermidades mentais, neurológicas e outras categorias.
Em um comparativo com o grupo de sedentários, tanto os atletas de fim de semana como as pessoas que se exercitam de segunda a sexta reduziu o risco de mais de 200 doenças com a atividade. No estudo, o risco de doenças como diabetes teve redução dos riscos de 43% para quem faz atividade física no sábado e domingo e 46% para os que se exercitam de segunda a sexta, colocando as rotinas em resultados parecidos.
Outra pesquisa, divulgada pela revista Obesity, aponta ainda que os atletas de fim de semana podem ter resultados no processo de perda de peso. Isso porque apresentam uma menor adiposidade abdominal e um menor índice de massa corporal, assim como os que se exercitam cinco dias da semana,