Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer secar a barriga e definir a cintura? Veja 5 exercícios fáceis de fazer até em casa

Prática tem que ser aliada a dieta adequada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:00

Saiba como secar barriga e definir cintura
Saiba como secar barriga e definir cintura Crédito: Shutterstock

Quem quer secar a barriga e definir a cintura pode conquistar o objetivo até dentro de casa, realizando exercícios de maneira regular. De acordo com o professor de educação física e personal Márcio Lopes, a prática precisa estar alinhada a uma dieta adequada, reduzindo açúcares e gorduras e focando em proteínas magras.

Ao falar da dieta, o profissional destaca que é importante ter em mente que o que é feito fora dos momentos de atividade física é ainda mais fundamental do que a hora da prática. Sendo assim, ele cita cinco exercícios fáceis que podem ajudar a ter uma barriga seca e uma cintura definida.

“Por incrível que pareça, o que é mais tranquilo no processo são os exercícios, o que é possível realizar até sem academia. Listando cinco, eu posso citar os polichinelos, abdominais de todos os tipos, sobe-desce de escada, agachamentos com salto utilizando apenas o peso corporal e a corrida estacionária, que é feita com a pessoa parada elevando os joelhos”, indica o personal.

Veja os exercícios indicados

Polichinelo por Shutterstock
Abdominal por Shutterstock
Sobe-desce de escada por Shutterstock
Agachamento com salto por Shutterstock
Corrida estacionária por Shutterstock
1 de 5
Polichinelo por Shutterstock

Márcio lembra destaca ainda que o número de repetições varia, dependendo do estágio de evolução física da pessoa. “Se está começando, no caso dos quatro primeiros exercícios, pode começar com três séries de oito a dez repetições e ir progredindo. No caso da corrida estacionária, começa de 20 a 30 segundo até avançar em ponto que você faça até a falha”, orienta o profissional.

Por fim, o educador lembra que, mesmo fazendo exercícios em casa, é importante consultar profissionais antes para que a prática seja adequada a pessoa e evitar lesões, em caso de restrição.

Leia mais

Imagem - Criança pode fazer musculação ou atrapalha no crescimento?

Criança pode fazer musculação ou atrapalha no crescimento?

Imagem - Quatro exercícios fáceis para ficar com abdômen trincado

Quatro exercícios fáceis para ficar com abdômen trincado

Imagem - Postura borboleta: saiba quais benefícios o exercício de ioga traz para sua saúde

Postura borboleta: saiba quais benefícios o exercício de ioga traz para sua saúde

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento

Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento
Imagem - Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil