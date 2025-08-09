Quer secar a barriga e definir a cintura? Veja 5 exercícios fáceis de fazer até em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:00
Quem quer secar a barriga e definir a cintura pode conquistar o objetivo até dentro de casa, realizando exercícios de maneira regular. De acordo com o professor de educação física e personal Márcio Lopes, a prática precisa estar alinhada a uma dieta adequada, reduzindo açúcares e gorduras e focando em proteínas magras.
Ao falar da dieta, o profissional destaca que é importante ter em mente que o que é feito fora dos momentos de atividade física é ainda mais fundamental do que a hora da prática. Sendo assim, ele cita cinco exercícios fáceis que podem ajudar a ter uma barriga seca e uma cintura definida.
“Por incrível que pareça, o que é mais tranquilo no processo são os exercícios, o que é possível realizar até sem academia. Listando cinco, eu posso citar os polichinelos, abdominais de todos os tipos, sobe-desce de escada, agachamentos com salto utilizando apenas o peso corporal e a corrida estacionária, que é feita com a pessoa parada elevando os joelhos”, indica o personal.
Veja os exercícios indicados
Márcio lembra destaca ainda que o número de repetições varia, dependendo do estágio de evolução física da pessoa. “Se está começando, no caso dos quatro primeiros exercícios, pode começar com três séries de oito a dez repetições e ir progredindo. No caso da corrida estacionária, começa de 20 a 30 segundo até avançar em ponto que você faça até a falha”, orienta o profissional.
Por fim, o educador lembra que, mesmo fazendo exercícios em casa, é importante consultar profissionais antes para que a prática seja adequada a pessoa e evitar lesões, em caso de restrição.